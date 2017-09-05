На взятке задержан депутат Винницкого облсовета

Депутат также является председателем комиссии облсовета по вопросам охраны окружающей природной среды

Сотрудники прокуратуры совместно с СБУ задержали на получении взятки в размере $3 тыс депутата Винницкого облсовета. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Депутат также является председателем комиссии облсовета по вопросам охраны окружающей природной среды, экологической безопасности и рационального использования недр.

Его задержали в рамках расследования уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Получение взятки) УК.

"Депутат требовал и получил от заявителя неправомерную выгоду в сумме $3 тыс за положительные заключения указанной комиссии, подготовку проекта решения облсовета о предоставлении согласования Государственной службе геологии и недр о продаже на аукционе специального разрешения на пользование недрами с целью геологического изучения, в том числе опытно-промышленной разработки одного из участков песчаников в Ямпольском районе Винницкой области, а также включение его в перечень проектов решений, внесенных для рассмотрения на сессии облсовета 7 созыва", - сказано в сообщении.

За совершение данного уголовного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.





Фото: gp.gov.ua

По информации на сайте Винницкого облсовета, главой указанной комиссии является член территориальной организации Радикальной партия Олега Ляшко Владимир Крысько.

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