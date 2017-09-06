ОБСЕ сообщила о передвижении танков боевиков недалеко от Луганска

Наблюдатели ОБСЕ отметили, что танки пророссийских наемников передвигались в 23 км к юго-западу от Луганска

За пределами соответствующих линий отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения террористов наблюдатели ОБСЕ видели три танка (Т-72) боевиков, следовавших на юг неподалеку оккупированного поселка Успенка, в 23 км к юго-западу от Луганска. Об этом LIGA.net сообщает пресс-служба миссии.

В оккупированной части Донецкой области наблюдатели ОБСЕ зафиксировали отсутствие 11 реактивных систем залпового огня (РСЗО, БМ-21 Град, 122 мм, - ред.) террористической организации ДНР.

В другом месте наблюдатели зафиксировали пять самоходных гаубиц (2С1) и вновь констатировали отсутствие двух самоходных гаубиц (2С1). Наблюдателям террористы отказали в доступе к одному месту размещения отведенного тяжелого вооружения.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Читайте также: ОБСЕ: танки боевиков передвигаются по центру Донецка

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.