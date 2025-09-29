Россияне ставят на дроны 16-канальные системы для обхода РЭБ – Минобороны

"Шахед" (Иллюстративное фото: Pacific Press)

Россияне устанавливают на дроны 16-канальные системы, которые умеют менять частоты получаемых сигналов и проходить сквозь зоны подавления. Об этом сообщил в интервью BBC News заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Генерал отметил, что в 2023 году, когда россияне только начинали применять "шахеды", они имели четырехканальные антенны и были относительно уязвимыми для РЭБ.

Но сейчас из-за 16-канальных систем в сочетании с тактикой массированных ударов такие дроны дают больший эффект, чем раньше. Гаврилюк рассказал, что для отражения атак применяют "многоэшелонные" линии обороны.

В системы защиты входят зенитно-ракетные комплексы, мобильные огневые группы, дроны-перехватчики, охотящиеся на российские беспилотники в воздухе, средства радиоэлектронной борьбы для глушения каналов управления, а также авиация – в частности истребители F-16.