Росіяни ставлять на дрони 16-канальні системи для обходу РЕБ – Міноборони

"Шахед" (Ілюстративне фото: Pacific Press)

Росіяни встановлюють на дрони 16-канальні системи, які вміють змінювати частоти одержуваних сигналів і проходити крізь зони придушення. Про це повідомив в інтервʼю BBC News заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Генерал зазначив, що у 2023 році, коли росіяни тільки починали застосовувати "шахеди", вони мали чотириканальні антени й були відносно вразливими до РЕБ.

Але зараз через 16-канальні системи у поєднанні з тактикою масованих ударів такі дрони дають більший ефект, ніж раніше. Гаврилюк розповів, що для відбиття атак застосовують "багатоешелонні" лінії оборони.

До систем захисту входять зенітно-ракетні комплекси, мобільні вогневі групи, дрони-перехоплювачі, що полюють на російські безпілотники в повітрі, засоби радіоелектронної боротьби для глушіння каналів управління, а також авіація – зокрема винищувачі F-16.