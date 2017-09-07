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НАБУ задержало фигуранта газового дела после года розыска

07.09.2017 18:55
Суд арестовал подозреваемого с правом внесения залога в размере 55 млн грн
НАБУ задержало фигуранта газового дела после года розыска

Детективы НАБУ задержали еще одного фигуранта так называемого газового дела, которого разыскивали более года. Подозреваемый был задержан во вторник, 5 сентября, сообщает пресс-служба бюро.

"Это лицо скрывалось от следствия, систематически меняя место жительства - с лета 2016 года оно объявлено в розыск", - говорится в сообщении.

Сегодня, 7 сентября, суд арестовал подозреваемого с правом залога в размере 55 млн грн.

Предполагаемого соучастника газовой схемы подозревают по ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 УК. В частности, речь идет о завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, создании и приобретении юрлиц с целью прикрытия незаконной деятельности, совершении финопераций и сделок со средствами, полученными в результате общественно опасного противоправного деяния, совершении действий, направленных на сокрытие незаконного происхождения таких средств и имущества.

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Всего в деле о хищении газа, добытого в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО Укргаздобыча, в настоящее время фигурируют 29 человек. По информации НАБУ, 12 обвинительных актов против 18 фигурантов переданы в суд, против семи из них уже вступил в силу обвинительный приговор. Еще восемь подозреваемых, в том числе народный депутат Александр Онищенко, находятся в розыске.

19 июля 2017 года Апелляционный суд Львовской области отменил арест фигуранта газового дела Валерия Постного по подозрению в причастности к хищению газового конденсата, добытого ПАО Укргаздобыча.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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