НАБУ задержало фигуранта газового дела после года розыска

Суд арестовал подозреваемого с правом внесения залога в размере 55 млн грн

Детективы НАБУ задержали еще одного фигуранта так называемого газового дела, которого разыскивали более года. Подозреваемый был задержан во вторник, 5 сентября, сообщает пресс-служба бюро.

"Это лицо скрывалось от следствия, систематически меняя место жительства - с лета 2016 года оно объявлено в розыск", - говорится в сообщении.

Сегодня, 7 сентября, суд арестовал подозреваемого с правом залога в размере 55 млн грн.

Предполагаемого соучастника газовой схемы подозревают по ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 УК. В частности, речь идет о завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, создании и приобретении юрлиц с целью прикрытия незаконной деятельности, совершении финопераций и сделок со средствами, полученными в результате общественно опасного противоправного деяния, совершении действий, направленных на сокрытие незаконного происхождения таких средств и имущества.

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Всего в деле о хищении газа, добытого в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО Укргаздобыча, в настоящее время фигурируют 29 человек. По информации НАБУ, 12 обвинительных актов против 18 фигурантов переданы в суд, против семи из них уже вступил в силу обвинительный приговор. Еще восемь подозреваемых, в том числе народный депутат Александр Онищенко, находятся в розыске.

19 июля 2017 года Апелляционный суд Львовской области отменил арест фигуранта газового дела Валерия Постного по подозрению в причастности к хищению газового конденсата, добытого ПАО Укргаздобыча.

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