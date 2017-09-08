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При взрыве на Бессарабке погиб участник АТО - друг погибшего

08.09.2017 19:17
По словам друга погибшего, Рамзан Кадыров считал его личным врагом
При взрыве на Бессарабке погиб участник АТО - друг погибшего
Тимерхан Нунаев (скриншот с видео)

Вследствие взрыва в автомобиле на Бессарабке в Киеве погиб Тимур Махаури - член чеченского добровольческого батальона имени Джоахара Дудаева, который воевал в зоне АТО. Об этом в эфире 112 Украина сказал друг погибшего Тимерхан Нунаев.

По его словам, Махаури принимал активное участие в первой и второй чеченских войнах, а также воевал в АТО.

"Его Кадыров (Рамзан Кадыров, глава Чечни, - ред.) называет своим личным врагом, и за ним давно уже охотились. Скорее всего, это их след", - сказал друг погибшего. 

Как сообщалось ранее, в Киеве, в районе Бессарабской площади взорвался автомобиль. По информации СМИ, пострадала женщина, а также погиб мужчина. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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