Геращенко рассказал о личности погибшего при взрыве в Киеве

Три года назад Махаури был задержан турецкими властями по подозрению в убийстве пяти чеченцев, скрывавшихся в этой стране от российского правосудия

Советник главы МВД Антон Геращенко назвал сегодняшний взрыв автомобиля в Киеве терактом и рассказал о личности погибшего. Об этом Геращенко написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня рядом с Бессарабским рынком произошел теракт в результате которого погиб гражданин Грузии Тимур Махаури", - написал Геращенко.

По его словам, полицией будет начато уголовное производство по статье 115 ч. 2 (Умышленное убийство, совершенное опасным для жизни окружающих способом) УК.

Геращенко отмечает, что, по сообщениям СМИ, Махаури "был весьма незаурядной личностью".

По его словам, три года назад Махаури был задержан турецкими властями по подозрению в убийстве сразу пяти чеченцев, скрывавшихся в этой стране от российского правосудия.

"Турецкие власти и пресса тогда обвиняли его в работе на Кремль, а турецкие медиа со ссылкой на прокурора Ахмета Демирхюйюка сообщали, что Махаури самым непосредственным образом причастен к ликвидации самого Шамиля Басаева. "Этот заключенный (Махаури) подготовил грузовик, при взрыве которого в июле 2006 года погиб Басаев. Хотя, звучат и предположения, что Махаури мог не знать, что грузовик с оружием, отправленный им Басаеву, чекисты начинили взрывчаткой", - писали СМИ", - говорится в посте Геращенко.

По информации советника министра, другие имена Махаури - Руслан Папацкория и Али Дабуев.

Геращенко рассказал, что стамбульская прокуратура тогда потребовала для него пожизненного срока за "убийство пятерых сторонников чеченских сепаратистов". Двое из них, Рустам Альтемиров и Заурбек Амриев, разыскивались СКР по подозрению в причастности к теракту в аэропорту Домодедово, а третий - Али Осаев - был полпредом Доку Умарова в Турции.

Махаури свою вину отрицал и даже пришел на похороны своей жертвы и выражал соболезнования родственникам, утверждая, что он и сам родственник убитого, написал Геращенко.

По его данным, Махаури также хорошо известен в Грузии как участник событий в ущелье Лопота, где в сентябре 2012 года грузинский спецназ уничтожил группу боевиков, которые пытались перебраться в Дагестан.

Его тогда поддерживал заместитель министра внутренних дел Георгий Лорткипанидзе, который говорил, что Махаури - не террорист и не агент ФСБ, а "патриот Грузии".

При этом советник министра не сообщил, воевал ли Махаури в зоне АТО.

Как сообщалось ранее, в Киеве, в районе Бессарабской площади взорвался автомобиль. По информации СМИ, пострадала женщина, а также погиб мужчина.

Друг погибшего сообщил, что Тимур Махаурибыл членом чеченского добровольческого батальона имени Джоахара Дудаева, который воевал в зоне АТО.

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