Взрыв в Киеве: Погибший привлекался за незаконное хранение оружия

В МВД сообщили, что ранее у Махаури было изъято удостоверение, в котором говорилось, что он якобы был бойцом батальона имени Шейха Мансура

Погибший в результате взрыва автомобиля в районе Бессарабского рынка в центре Киева Тимур Махаури ранее в Украине получил условный срок за незаконное хранение оружия. Об этом заявил спикер МВД Артем Шевченко, сообщает УНИАН.

"Это лицо довольно известно в криминальных кругах, его зовут Тимур Махаури. Он гражданин Грузии. Он имел устойчивые связи с разного рода чеченскими кругами", - сказал Шевченко.

По его словам, Махаури в этом году в Украине задержали и привлекли к ответственности за незаконное хранение оружия. "Он заключил соглашение со следствием, признал свою вину и получил условный срок", - добавил Шевченко, уточнив, что Махаури "получил пять лет с тремя годами отсрочки согласно нормам нашего КПК".

Также он подтвердил, что зимой у этого лица было изъято удостоверение, в котором говорилось, что он якобы был бойцом батальона имени Шейха Мансура. При этом Шевченко сказал, что очевидно, это формирование не было официальным.

Как сообщалось ранее, в Киеве, в районе Бессарабской площади взорвался автомобиль. Погиб мужчина, женщина госпитализирована с ранениями.

Друг погибшего сообщил, что Тимур Махаури был членом чеченского добровольческого батальона имени Джоахара Дудаева, который воевал в зоне АТО. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко назвал Махаури "весьма незаурядной личностью" и рассказал о его проблемах с законом. По факту взрыва открыто уголовное производство по ч. 2 с. 115 УК (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

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