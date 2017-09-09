Взрыв авто в центре Киева могут переквалифицировать как теракт

В автомобиль было заложено взрывное устройство. В результате взрыва погиб гражданин Грузии Тимур Махаури

Взрыв автомобиля возле Бессарабской площади в центре Киева могут переквалифицировать как террористический акт. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.



"После оценки всех имеющихся доказательств, и в случае установления дополнительных обстоятельств, будет направлено обращение в органы прокуратуры о переквалификации уголовного производства, открытого по ч. 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины - на статью 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт)", - говорится в сообщении.



Также сообщается, что правоохранители проводят все необходимые первоочередные мероприятия. В дальнейшем изъятые и собранные материалы направят на экспертизу, по результатам которой будет принято окончательное решение о квалификации события.



Ранее сегодня в Киеве, в районе Бессарабской площади взорвался автомобиль. Позже стало известно, что в автомобиль было заложено взрывное устройство. В результате взрыва погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, который ранее задерживался украинскими правоохранителями и получал условный срок за незаконное хранение оружия.



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