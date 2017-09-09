Взрыв авто в центре Киева могут переквалифицировать как теракт
Взрыв автомобиля возле Бессарабской площади в центре Киева могут переквалифицировать как террористический акт. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
"После оценки всех имеющихся доказательств, и в случае установления дополнительных обстоятельств, будет направлено обращение в органы прокуратуры о переквалификации уголовного производства, открытого по ч. 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины - на статью 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт)", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что правоохранители проводят все необходимые первоочередные мероприятия. В дальнейшем изъятые и собранные материалы направят на экспертизу, по результатам которой будет принято окончательное решение о квалификации события.
Ранее сегодня в Киеве, в районе Бессарабской площади взорвался автомобиль. Позже стало известно, что в автомобиль было заложено взрывное устройство. В результате взрыва погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, который ранее задерживался украинскими правоохранителями и получал условный срок за незаконное хранение оружия.
Читайте также: Геращенко рассказал о личности погибшего при взрыве в Киеве
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
19:46
-
вчера
18:53
-
вчера
18:08
-
вчера
07:50
-
вчера
17:23
Новости партнеров
- 27474
- 15750
- 12327
- 11450
- 8691