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Взрыв авто в центре Киева могут переквалифицировать как теракт

09.09.2017 00:49
В автомобиль было заложено взрывное устройство. В результате взрыва погиб гражданин Грузии Тимур Махаури
Взрыв авто в центре Киева могут переквалифицировать как теракт
Али Тимаев (Тимур Махаури) (фото - facebook.com/SecurSerUkraine)

Взрыв автомобиля возле Бессарабской площади в центре Киева могут переквалифицировать как террористический акт. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"После оценки всех имеющихся доказательств, и в случае установления дополнительных обстоятельств, будет направлено обращение в органы прокуратуры о переквалификации уголовного производства, открытого по ч. 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины - на статью 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт)", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что правоохранители проводят все необходимые первоочередные мероприятия. В дальнейшем изъятые и собранные материалы направят на экспертизу, по результатам которой будет принято окончательное решение о квалификации события.

Ранее сегодня в Киеве, в районе Бессарабской площади взорвался автомобиль. Позже стало известно, что в автомобиль было заложено взрывное устройство. В результате взрыва погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, который ранее задерживался украинскими правоохранителями и получал условный срок за незаконное хранение оружия.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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