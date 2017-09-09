В Киеве на детской площадке произошла стрельба: ранена женщина

Конфликт произошел между двумя женщинами, одна из которых достала пистолет и открыла огонь

В Киеве на бульваре Кольцова на детской площадке произошла стрельба, в результате чего была ранена женщина. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции.

Правоохранители установили, что конфликт возник между двумя женщинами. Одна из них достала, по предварительным данным, пневматический пистолет и выстрелила в другую.

Медики сообщили, что потерпевшая была ранена в бедро, она госпитализирована.

Нападавшая задержана. По данным полиции, у нее, вероятно, проблемы с психическим здоровьем.

8 сентября сотрудники Управления по борьбе с наркопреступностью полиции Киевской области обнаружили и ликвидировали подпольную лабораторию по выращиванию конопли.

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