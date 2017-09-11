Женщина перечислила мошенникам 162 тыс грн за "выигранное" авто

Жительница Тернопольской области якобы выиграла автомобиль Skoda в лотерею

В Тернопольской области женщина перечислила мошенникам за якобы выигрыш автомобиля 162 тыс. грн. Об этом сообщили в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области.

Женщине на мобильный телефон пришло смс-сообщение о выигрыше автомобиля Skoda. Женщина посмотрела сайт "организаторов лотереи", после этого позвонила по указанному в смс номеру, где ей подтвердили, что в лотерее выиграл именно ее номер телефона, счет которого женщина пополняла через платежные терминалы.

Женщине также пояснили, что для получения автомобиля ей нужно только заплатить налог на выигрыш, а также услуги по перевозке автомобиля в Тернополь.

Поэтому жительница Черткова перечислила 162 тыс грн на указанные ей счета.

Вскоре она поняла, что стала жертвой мошенников, и в конце прошлой недели обратилась в полицию.

По факту мошенничества открыто уголовное производство.

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