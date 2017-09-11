В Черкасской области пьяный офицер угрожал солдатам гранатой

Пьяный командир роты угрожал подчиненному ему личному составу подорвать гранату во время построения

В Черкасской области против командира роты открыто уголовное производство: в состоянии алкогольного опьянения он угрожал личному составу гранатой. Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона.

Производство открыто по факту превышения военным служебным лицом власти или служебных полномочий.

Инцидент произошел вечером, 10 сентября, во время загрузки военной техники с целью перемещения. Пьяный командир роты угрожал подчиненному ему личному составу подорвать гранату во время построения. После того, как он достал гранату и вытянул чеку, военнослужащим удалось ее зафиксировать в руке офицера и избежать взрыва.

Ранее сегодня сообщалось, что двое военнослужащих-контрактников из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВДВ в Кировоградской области погибли в результате применения оружия их сослуживцем.

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