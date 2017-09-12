В Днепре перезахоронят погибших под Иловайском добровольцев

До недавнего времени погибшие в "корридоре смерти" считались неизвестными солдатами, теперь их личности идентифицированы при помощи ДНК-экспертизы

Сегодня, 12 сентября, в Днепре в 12:00 состоится перезахоронение останков погибших бойцов батальона Нацгвардии Донбасс. Об этом сообщает пресс-служба Днепровской ОГА.

Эти защитники Украины погибли в 2014-м и 2015 годах, и были похоронены на Краснопольском кладбище как "временно неизвестные". Теперь их имена установлены с помощью ДНК-экспертизы.

"Все трое опознанных мужчин - нацгвардейцы. Родные Сергея Дятлова приняли решение оставить его на Краснопольском кладбище. Тело Дмитрия Карбаня перезахоронят в городе Часов Яр Донецкой области, Андрея Величко - заберут в Киев", - говорится в сообщении.

10 сентября 2017 года сообщалось, что за сутки боевики 41 открывали огонь по позициям ВСУ. Один украинский военный погиб, еще один был ранен.

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