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На Закарпатье чиновник Госархстройинспекции погорел на взятке

12.09.2017 12:46
Чиновник требовал через сообщника взятку в $4,5 тыс от местного бизнесмена за выдачу декларации для строительства коммерческого объекта в Ужгороде
На Закарпатье чиновник Госархстройинспекции погорел на взятке
Фото: ssu.gov.ua

Один из инспекторов отдела Государственной архитектурно-строительной инспекции в Закарпатской области и его посредника разоблачили на взятке сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Чиновник требовал через своего сообщника взятку в размере $4,5 тыс от местного предпринимателя за выдачу декларации для строительства коммерческого объекта в Ужгороде.

Посредника задержали на горячем во время получения части взятки, неподалеку на улице правоохранители задержали и инспектора, который был инициатором вымогательства денег.

Фото: ssu.gov.ua

Неотложные оперативно-следственные действия продолжаются. Открыто уголовное производство за взяточничество, решается вопрос об объявлении подозрения обоим подозреваемым.

Ранее сообщалось, что 9 сентября глава отдела Закарпатгаз задержан при получении 50 тыс грн взятки.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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