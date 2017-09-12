Апелляционный суд отказался изменять меру пресечения сыну Шуфрича

Прокурор внес ходатайство о допросе на судебном заседании представителя потерпевшего о состоянии его здоровья

Апелляционный суд отказался изменять меру пресечения сыну народного депутата Нестору Шуфричу, который сбил мужчину в Киеве 26 августа. Об этом у себя в Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры столицы Надежда Максимец.

"Апелляционный суд оставил без изменений решение Шевченковского райсуда Киева о личное поручительство (результативная часть решения, - ред.)", - отметила Максимец.

Прокурор в судебном заседании отметил, что суд первой инстанции в своем решении не разъяснил, почему личное поручительство является той самой действенной мерой пресечения, которая способна обеспечить надлежащее процессуальное поведение подозреваемого.

"Районным судом дана оценка тому обстоятельству, что поручитель является родным отцом подозреваемого. Собственно в таком случае интересы собственного сына могут перевесить обязанность поручителя перед судом. Также прокурор внес ходатайство о допросе на судебном заседании представителя потерпевшего о состоянии его здоровья в настоящее время", - сказала Максимец.

30 августа Шевченковский суд применил меру пресечения в отношении Нестора Шуфрича-младшего в виде личного поручительства отца.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 августа в 22:29 возле дома № 117 по улице Шота Руставели на нерегулируемом пешеходном переходе.

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По данному факту следственное управление столичной полиции начало уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

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