Неизвестные пытались попасть на территорию воинской части ВМС
Наряд одной из воинских частей Военно-Морских Сил ВСУ пресек попытку проникновения неизвестных на территорию военного объекта. Об этом сообщает пресс-служба ВМС.
"Злоумышленники были остановлены предупредительным выстрелом вверх. По предварительной информации, они пытались проникнуть на территорию с целью похищения драгоценных металлов", - говорится в сообщении.
Командование ВМС предостерегает граждан от провокаций возле военных объектов и колонн техники.
12 сентября 2017 года по всей территории Украины стартовали военные учения "Нерушимая стойкость-2017".
В ведомстве предупредили, что в районе проведения учений над воинскими частями, объектами и полигонами будут сбиваться все замеченные беспилотные летательные аппараты, которые не относятся к учениям. Военные предостерегают гражданских от провокаций рядом с в/ч и колоннами военной техники.
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