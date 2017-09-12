Неизвестные пытались попасть на территорию воинской части ВМС

По предварительным данным, мужчины хотели проникнуть на территорию воинской части, чтобы похитить драгоценные металлы, но их остановили

Наряд одной из воинских частей Военно-Морских Сил ВСУ пресек попытку проникновения неизвестных на территорию военного объекта. Об этом сообщает пресс-служба ВМС.

"Злоумышленники были остановлены предупредительным выстрелом вверх. По предварительной информации, они пытались проникнуть на территорию с целью похищения драгоценных металлов", - говорится в сообщении.

Командование ВМС предостерегает граждан от провокаций возле военных объектов и колонн техники.

12 сентября 2017 года по всей территории Украины стартовали военные учения "Нерушимая стойкость-2017".

В ведомстве предупредили, что в районе проведения учений над воинскими частями, объектами и полигонами будут сбиваться все замеченные беспилотные летательные аппараты, которые не относятся к учениям. Военные предостерегают гражданских от провокаций рядом с в/ч и колоннами военной техники.

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