Суд над Плотницким не состоялся: новые судьи тоже взяли самоотвод

Адвокат потерпевших семей Виталий Погосян заявил, что судьи берут самоотвод, чтобы не рассматривать это дело

В Днепре из-за самоотвода судей уже во второй раз не состоялся заочный суд над главарями террористической организации ЛНР Игорем Плотницким, Александром Гуреевым и Андреем Патрушевым по делу о сбитом самолете Ил-76 с украинскими военнослужащими на борту. Об этом сообщает Радио Свобода, корреспондент которого присутствовал на заседании суда.

Заседание было назначено на 12 сентября в Бабушкинском районном суде Днепра.

Дело должна была рассматривать коллегия из трех судей - Наталья Карягина, Лариса Татарчук и Светлана Марущак. Однако все они заявили о самоотводе, так как считают распределение этого судебного дела предвзятым и необъективным.

По их словам, в июле-августе 2017 года автоматическое распределение дела происходило 10 раз, прежде чем была определена коллегия судей. Кроме того, утверждают судьи, в документации есть противоречия: в одном из протоколов распределения дела председателем коллегии судей определена Наталья Карягина, в другом - Светлана Марущак.

Адвокат потерпевших семей Виталий Погосян считает заявления судей необоснованными, а права родственников погибших военнослужащих нарушенными. По его мнению, судьи берут самоотвод, чтобы не рассматривать это дело.

Погосян намерен подготовить представление относительно действий судей в Высший совет правосудия.

Кроме того, во вторник о своем самоотводе заявил и государственный защитник Александр Гуреева. Он заявил, что "является временно перемещенным лицом", однако не уточнил, как именно это обстоятельство может повлиять на судебный процесс.

Адвокат Александр Логойда, назначенный государственным защитником одного из главарей ЛНР Андрея Патрушева, сообщил журналистам, что не смог выйти на связь со своим подзащитным.

Как напоминает агентство, 20 июля в Днепре судебное заседание по этому делу также не состоялось из-за самоотвода судей Элеоноры Женеску, которая мотивировала свое решение тем, что имеет на оккупированной территории Донбасса имущество, и судьи Андрея Леонов, который заявил, что при автоматическом распределении этого дела учитывался один из бывших судей Бабушкинского суда, полномочия которого закончились более года назад.

В конце января 2017 года уголовное дело против главаря ЛНР Игоря Плотницкого и двоих боевиков (полевые командиры "батальонов" Андрей Патрушев и Александр Гуреев) было передано в суд. Во время расстрела Ил-76 Плотницкий был главарем НВФ Заря.

В первые месяцы войны России против Украины, в 00:51 ночи 14 июня 2014 года при заходе на посадку в осажденном российско-террористическими вооруженными формированиями Луганском аэропорту был сбит военно-транспортный самолет Ил-76МД Воздушных Сил ВСУ. Террористы попали по самолету из российского ПЗРК, после чего расстреляли подсвеченный ошибочным выстрелом тепловых ловушек транспортник из зенитной установки. Самолет разрушился в воздухе и упал на предпосадочной прямой в 15 км от торца взлетной полосы.

На борту самолета с бортовым номером 76777 были 49 военных - подкрепление защитникам аэропорта в составе 40 десантников 25-й бригады ВДВ (Днепр) и девять членов экипажа. Все они погибли при крушении.

На фоне общественного резонанса Главная военная прокуратура обвинила на то время начальника штаба АТО генерал-майора Виктора Назарова в "служебной халатности", которая якобы и повлекла за собой трагедию. Расследование и судебный процесс затянулись более чем на год. Назарова приговорили к семи годам тюрьмы с сохранением воинского звания. Он отрицает свою вину. Министр обороны Степан Полторак заявил, что решение суда может не в лучшую сторону повлиять на мотивацию и боевой дух военнослужащих в зоне АТО.

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