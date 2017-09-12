Боевики проводят фейковые обстрелы для дискредитации ВСУ - СЦКК

Террористы активно используют тактику подрыва инженерных боеприпасов в районе своих позиций, имитируя артиллерийские обстрелы со стороны ВСУ

Боевики осуществляют фейковые обстрелы с целью обвинить Вооруженные Силы Украины в нарушении режима прекращения огня. Об этом сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации, передает пресс-служба штаба АТО.

Террористы активно используют тактику подрыва инженерных боеприпасов в районе своих позиций, имитируя артиллерийские обстрелы со стороны ВСУ.

Один из таких случаев был зафиксирован 11 сентября. Сначала боевики вели огонь в сторону сил АТО. После этого - подрывали инженерные боеприпасы на территории, неподконтрольной Украине, а именно - возле поселка Васильевка Донецкой области.

Ранее сегодня сообщалось, что управления СБУ в Луганской и Донецкой областях завершили досудебное следствие в отношении 132 "силовиков и чиновников" террористических организаций ДНР и ЛНР.

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