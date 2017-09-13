В Запорожье около офисного здания произошел взрыв
В Запорожье во вторник, 12 сентября, около 22:00 около офисного здания на улице Патриотической произошел взрыв. Информацию Радио Свободе подтвердила пресс-служба полиции региона.
Никто не пострадал. На место выехала взрыво-техническая служба и следственно-оперативная группа. Подробности пока неизвестны, обстоятельства происшествия устанавливают.
В ночь с 3 на 4 сентября около того же здания произошел подобный инцидент. Тогда взрывом повредило перекрытые крыши. Полиция расследовала происшествие по признаками особо злостного хулиганства.
Отмечается, что в здании раньше был офис влиятельного местного бизнесмена Евгения Анисимова, который сейчас не в Украине. Он был спонсором местных организаций Партии регионов.
21 мая этого года в офис Конгресса украинских националистов в Киеве бросили боевую гранату.
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