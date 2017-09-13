В Запорожье около офисного здания произошел взрыв

Второй раз с начала месяца около одного и того же офисного здания на Патриотической улице происходит взрыв

В Запорожье во вторник, 12 сентября, около 22:00 около офисного здания на улице Патриотической произошел взрыв. Информацию Радио Свободе подтвердила пресс-служба полиции региона.

Никто не пострадал. На место выехала взрыво-техническая служба и следственно-оперативная группа. Подробности пока неизвестны, обстоятельства происшествия устанавливают.



В ночь с 3 на 4 сентября около того же здания произошел подобный инцидент. Тогда взрывом повредило перекрытые крыши. Полиция расследовала происшествие по признаками особо злостного хулиганства.



Отмечается, что в здании раньше был офис влиятельного местного бизнесмена Евгения Анисимова, который сейчас не в Украине. Он был спонсором местных организаций Партии регионов.

21 мая этого года в офис Конгресса украинских националистов в Киеве бросили боевую гранату.

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