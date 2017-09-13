Ситуация в АТО обострилась: ранены двое украинских военных

В штабе АТО отметили, что наиболее неспокойно было на донецком направлении

Всего за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 27 раз нарушили перемирие в Донбассе. Двое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Учитывая прямую угрозу жизни украинских военных во время обстрелов, силы АТО несколько раз открывали ответный огонь", - отметили в пресс-центре.

В районе проведения АТО ситуация обострилась. Вечером и ночью боевики существенно увеличили количество обстрелов украинских позиций, используя минометы различных калибров.

Наиболее неспокойно было на донецком направлении. Из минометов калибра 120 и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов российские наемники четыре раза били по позициям ВСУ вблизи Авдеевки. Также вечером и ночью оккупанты трижды открывали огонь из 120 и 82-мм минометов, гранатометов, БМП, стрелкового оружия по украинским позициям у Песок. Около 20:00 часов в районе Каменки боевики выпустили 12 мин калибра 82 мм.

На приморском направлении боевики применяли минометы и гранатометы вблизи Широкино и дважды обстреливали украинские позиции укрепления у Водяного.

На луганском направлении единственной горячей точкой был поселок Крымское. Здесь после 18:00 часов боевики трижды открывали огонь по украинским позициям из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Боевики осуществляют фейковые обстрелы с целью обвинить Вооруженные Силы Украины в нарушении режима прекращения огня.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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