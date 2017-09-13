Украинец Павел Гриб арестован в Краснодаре до 17 октября

Адвокат арестованного Андрей Сабинин сообщил, что Гриба содержат в Краснодаре в СИЗО-5 Федеральной службы исполнения наказаний

Правоохранительные органы арестовали гражданина Украины Павла Гриба до 17 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Октябрьский райсуд Краснодара.

"Стоит мера пресечения - арест на два месяца. Решение вынесено 17 августа", - сообщили в суде, отметив, что речь идет об "обвиняемом Грибе Павле Игоревиче, 1998 года рождения, находящемся в международном розыске".

Ранее адвокат арестованного Андрей Сабинин сообщил, что Гриба содержат в Краснодаре в СИЗО-5 Федеральной службы исполнения наказаний. По его информации, российское судилище обвиняет Гриба по статье 205.1 УК РФ - содействие террористической деятельности.

8 августа 2017 года военный капеллан Игорь Гриб заявил, что его 19-летний сын Павел поехал к девушке в Беларусь 24 августа и пропал. Гомельские силовики заявили отцу, что его сына "разыскивают за террористическую деятельность" (инициатор - ФСБ), однако не подтвердили задержание. По словам девушки, к которой Павел поехал в Гомель, ее заставили заманить украинца в Беларусь российские спецслужбы.

Позднее, 7 сентября, МИД подтвердил, что Гриб находится в СИЗО российского Краснодара, его обвиняют в терроризме.

8 сентября МВД Беларуси заявило, что сотрудники ведомства не задерживали Гриба, добавив, что "продолжаются его поиски".

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.