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В Конотопе изъят алкоголь из автоомывателя стекла на 7 млн грн

14.09.2017 14:30
Производители закупали в Молдове автоомыватель стекла, путем промышленной очистки добывали спирт, который использовали для изготовления алкоголя
В Конотопе изъят алкоголь из автоомывателя стекла на 7 млн грн
Фото: gp.gov.ua

В Конотопе Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры области сотрудники налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы выявили незаконное производство суррогатного алкоголя на сумму более 7,2 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Сумской области.

Установлено, что производители фальсификата закупали автомобильный омыватель стекла в Республике Молдова, далее путем промышленной очистки добывали спирт, который в дальнейшем использовали для незаконного изготовления алкогольных напитков.

"По результатам проведенных следственных действий в складском помещении на окраине Конотопа выявлено и изъято почти 45 тысяч литров сырья для изготовления алкоголя, расфасованного в 5-литровые пластиковые емкости, стоимость которых составляет более 7,2 млн грн", - говорится в сообщении.

Незаконное производство суррогатного алкоголя из недоброкачественного сырья могло привести к массовому отравлению людей.

Досудебное расследование по факту незаконного изготовления и хранения с целью сбыта подакцизных товаров продолжается.

Сведения в ЕРДР внесены по ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украина - незаконное изготовление алкогольных напитков, табачных изделий или других подакцизных товаров, путем открытия подпольных цехов или с использованием оборудования, обеспечивающего массовое производство таких товаров, из недоброкачественного сырья, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. 

В начале года Главное управление Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Херсонской области поспособствовало снятию с продажи косметического лосьона Боярышник в магазинах торговой сети Везунчик в Херсонской области.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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