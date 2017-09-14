Похищенного в Крыму Параламова жестоко пытали - адвокат

Похищенного вчера после обысков у него дома крымского татарина Рената Параламова жестоко пытали. Об этом сообщил его адвокат Эмиль Курбединов в Facebook.

"Параламова жестоко пытали! Это все, что мы можем сказать на данный момент. Он в тяжелом состоянии!", - написал адвокат.

Житель Симферополя Абд-ур-Рахим Адильшаев сообщил, что Рената Параламова избили до неподвижности.

Ранее сегодня сообщалось, что Параламова после похищения отпустили.

У Параламова четверо несовершеннолетних детей, он зарабатывает торговлей на рынке. Мужчина не имел судимостей.

13 апреля около 07:00 утра силовики оккупационной власти в аннексированном Крыму пришли с обысками в дома крымских татар в Бахчисарае.

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РФ оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму РФ нелегитимной.

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