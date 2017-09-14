В Полтавской области на взятке задержан начальник отдела ГФС

Начальник отдела противодействия незаконному оборону акцизных товаров, по данным правоохранителей, требовал $2,5 тыс с предпринимателя

В Полтавской области сотрудники ГПУ и СБУ задокументировали факт вымогательства и получения взятки чиновником Главного управления Государственной фискальной службы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Задержан начальник отдела противодействия незаконному оборону акцизных товаров оперативного управления ГФС. По данным правоохранителей, он требовал $2,5 тыс с предпринимателя за возврат временно изъятого имущества и не привлечение его к административной ответственности. Предприниматель подозревается в нарушении установленного порядка хранения и транспортировки алкогольных напитков.

Фото: пресс-служба ГПУ

Как уточняют в ГПУ, чиновнику может грозить 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества или лишением права вести определенную деятельность в течение трех лет.

Ранее сегодня был задержан начальник одного из секторов Криворожского отдела полиции Днепропетровской области по подозрению во взяточничестве.

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