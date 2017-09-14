Пограничники задержали гражданина РФ, разыскиваемого Интерполом
14.09.2017 19:50
52-летний россиянин разыскивался Украиной за "присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"
В Харьковской области на пункте пропуска Гоптевка пограничники задержали гражданина России, находившегося в международном розыске. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.
52-летний россиянин разыскивался Украиной за "присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".
Пограничники задержали иностранца и проинформировали представителей Национальной полиции.
13 сентября сотрудники СБУ и ГПУ задержали на взятке одного из руководителей следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы Херсонской области.
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