ГФС раскрыла схему хищения бюджетных средств на 8,9 млн грн

Подрядчик, выигрывая тендер, фактически не имел продукции для выполнения заявленных работ для госучреждений

Государственная фискальная служба совместно со Службой безопасности Украины раскрыли схему, по которой возможно были похищены бюджетные деньги на сумму 8,9 миллионов гривен одним из киевских обществ с ограниченной ответственностью (ООО). Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Зарегистрированное в Киеве ООО, занимающееся ремонтными работами зданий в 2015-2016 годах стало победителем ряда открытых торгов, проведенных государственными учреждениями Закарпатской области.



Из анализа налоговой отчетности следует, что обществе фактически не получало необходимую продукцию для выполнения работ, по которым выиграло тендер. Следовательно, не могло выполнять капитальный ремонт, как подрядчик.



"Внесение в официальные документы сведений, не соответствующих действительности, привело к вероятной легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, на общую сумму 8,9 млн грн", - сказано в сообщении.



Также сказано, что данные факты о совершении преступления внесены в Единый реестр досудебных расследований и осуществляется уголовное производство.



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