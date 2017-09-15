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В Харькове завкафедрой вуза задержали на взятке в 380 тыс грн

15.09.2017 17:22
По версии СБУ, чиновник вымогал у заведующего другой кафедры деньги за продление трудового контракта на новый срок
В Харькове завкафедрой вуза задержали на взятке в 380 тыс грн
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Харькове правоохранители задержали на взятке заведующего кафедрой одного из ведущих высших учебных заведений города. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Чиновник по указанию руководства вуза вымогал у своего коллеги - заведующего другой кафедры - 380 тысяч гривень за продление трудового контракта на новый срок. Сотрудники спецслужбы задержали чиновника возле одного из харьковских обменников при получении всей суммы взятки", - говорится в сообщении.

По факту было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (взяточничество) УК Украины.

Задержание проводили сотрудники Службы безопасности под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона сил АТО.

14 сентября 2017 года преподаватель Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана был задержан на рабочем месте по подозрению в вымогании взятки от студента.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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