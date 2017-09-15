НАБУ проводит обыски в Днепре по делу депутата Дейдея

Сам депутат на своей странице в Facebook написал о незаконных обысках и требованиях изменить показания

Сотрудники НАБУ проводят обыски в городе Днепр и Днепропетровской области по месту работы и жительства предпринимателя, который, по словам депутата Евгения Дейдея, занял его семье деньги. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.



В бюро подчеркнули, что следственные действия проводятся в соответствии с постановлением суда и являются логическим продолжением расследования детективами НАБУ фактов возможного незаконного обогащения Дейдея, которое было начато в ноябре 2016 года.

"Обыски проходят в городе Днепр и Днепропетровской области по месту работы и жительства предпринимателя, который, по словам депутата, занял средства семье народного избранника", - сказано в сообщении.

При этом в НАБУ отметили, что заявления Дейдея о якобы нарушениях со стороны детективов бюро не соответствуют действительности.

Сам Дейдей на своей странице в Facebook написал, что "в доме и офисе Линчевского проходят незаконные обыски".

"С самого утра детективы НАБУ беспределят в Днепропетровске. Угрозы, требования изменить показания, отобранные телефоны- все в лучших традициях папередников. Прикрываясь липовой санкцией, бойцы в масках ворвались в дом свидетеля по делу, которое Верховная Рада признала полной фальсификацией", - написал Дейдей.

11 июля Верховная Рада не дала согласие на привлечение к уголовной ответственности Дейдея. В представлении Генпрокуратуры отмечается, что депутат и его жена, задекларировав 1,5 млн грн дохода, приобрели квартиру и два автомобиля на 6,5 млн.

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