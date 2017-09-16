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Пожар в лагере в Одессе: спасатели подтвердили гибель двоих детей

16.09.2017 09:30
Погибли двое детей, еще двое с травмами госпитализированы. Остальных эвакуировали и с ними работают психологи
Пожар в лагере в Одессе: спасатели подтвердили гибель двоих детей
Фото: ГСЧС

В результате пожара в муниципальном спортивно-оздоровительном лагере Виктория в Одессе погибли двое детей и еще двух с травмами доставили в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 23:34 в пятницу, 15 сентября. Локализовали огонь в 01:10 и ликвидировали в 01:54. Огонь распространился на площади 560 квадратных метров - полностью горело все деревянное здание комплекса.

Пожар ликвидировали 9 единиц техники и 40 спасателей.

Детей эвакуировала администрация лагеря до прибытия пожарных. Всех разместили в соседних жилищных комплексах, с ними работают психологи. 

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Ранее советник главы Национальной полиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк сообщил, что предварительно погибли трое детей.

В горящем корпусе были 42 ребенка. Всего в лагере находились 150 детей.

Предварительно, не сработала пожарная сигнализация и детей разбудил запах дыма. Причиной возгорания могла стать неисправная проводка. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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