Пожар в лагере в Одессе: спасатели подтвердили гибель двоих детей

Погибли двое детей, еще двое с травмами госпитализированы. Остальных эвакуировали и с ними работают психологи

В результате пожара в муниципальном спортивно-оздоровительном лагере Виктория в Одессе погибли двое детей и еще двух с травмами доставили в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.



Сообщение о возгорании поступило в 23:34 в пятницу, 15 сентября. Локализовали огонь в 01:10 и ликвидировали в 01:54. Огонь распространился на площади 560 квадратных метров - полностью горело все деревянное здание комплекса.



Пожар ликвидировали 9 единиц техники и 40 спасателей.



Детей эвакуировала администрация лагеря до прибытия пожарных. Всех разместили в соседних жилищных комплексах, с ними работают психологи.





Ранее советник главы Национальной полиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк сообщил, что предварительно погибли трое детей.

В горящем корпусе были 42 ребенка. Всего в лагере находились 150 детей.



Предварительно, не сработала пожарная сигнализация и детей разбудил запах дыма. Причиной возгорания могла стать неисправная проводка.

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