Пожар в лагере в Одессе: сигнализация была отключена - ГСЧС
Звуко-световая противопожарная сигнализация в детском лагере Виктория во время пожара вечером 15 сентября была выключена. Об этом сообщили в управление ГСЧС в Одесской области, передает Думская.
Во время проверки 23 июня этого года пожарные также обнаружили отключенную сигнализацию. Лагерь разорвал договор с компанией Укртехбезопасность, которая обслуживала противопожарную систему. Тогда ответственным лицам выписали штраф и предписание об устранении нарушений.
"В 2016 году в лагере была куплена, установлена и введена в эксплуатацию современная противопожарная сигнализация, однако потом ее намеренно довели до нерабочего состояния", - заявил замначальника управления ГСЧС в Одесской области Михаил Вовк.
Летом 2016 года на реконструкцию детского лагеря Виктория в Одессе выделили 22,2 млн грн и еще 11 млн грн на дополнительные работы. В списке работ значилась установка противопожарной системы.
В результате пожара в лагере двое детей погибли, поиски еще одного продолжаются. Полиция расследует дело как нарушение требований пожарной безопасности.
Предварительно, не сработала пожарная сигнализация и детей разбудил запах дыма. Причиной возгорания могла стать неисправная проводка.
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