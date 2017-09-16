Пожар в лагере в Одессе: сигнализация была отключена - ГСЧС

В ГСЧС рассказали, что в 2016 году была установлена современная система сигнализации, но ее намеренно довели до нерабочего состояния

Звуко-световая противопожарная сигнализация в детском лагере Виктория во время пожара вечером 15 сентября была выключена. Об этом сообщили в управление ГСЧС в Одесской области, передает Думская.



Во время проверки 23 июня этого года пожарные также обнаружили отключенную сигнализацию. Лагерь разорвал договор с компанией Укртехбезопасность, которая обслуживала противопожарную систему. Тогда ответственным лицам выписали штраф и предписание об устранении нарушений.



"В 2016 году в лагере была куплена, установлена и введена в эксплуатацию современная противопожарная сигнализация, однако потом ее намеренно довели до нерабочего состояния", - заявил замначальника управления ГСЧС в Одесской области Михаил Вовк.

На момент возгорания ближайший пожарный водоем был заполнен на одну треть.

Летом 2016 года на реконструкцию детского лагеря Виктория в Одессе выделили 22,2 млн грн и еще 11 млн грн на дополнительные работы. В списке работ значилась установка противопожарной системы.

В результате пожара в лагере двое детей погибли, поиски еще одного продолжаются. Полиция расследует дело как нарушение требований пожарной безопасности.



Предварительно, не сработала пожарная сигнализация и детей разбудил запах дыма. Причиной возгорания могла стать неисправная проводка.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.