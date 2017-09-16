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Пожар в лагере в Одессе: сигнализация была отключена - ГСЧС

16.09.2017 15:45
В ГСЧС рассказали, что в 2016 году была установлена современная система сигнализации, но ее намеренно довели до нерабочего состояния
Пожар в лагере в Одессе: сигнализация была отключена - ГСЧС
Фото: ГСЧС

Звуко-световая противопожарная сигнализация в детском лагере Виктория во время пожара вечером 15 сентября была выключена. Об этом сообщили в управление ГСЧС в Одесской области, передает Думская.

Во время проверки 23 июня этого года пожарные также обнаружили отключенную сигнализацию. Лагерь разорвал договор с компанией Укртехбезопасность, которая обслуживала противопожарную систему. Тогда ответственным лицам выписали штраф и предписание об устранении нарушений.

"В 2016 году в лагере была куплена, установлена и введена в эксплуатацию современная противопожарная сигнализация, однако потом ее намеренно довели до нерабочего состояния", - заявил замначальника управления ГСЧС в Одесской области Михаил Вовк.

На момент возгорания ближайший пожарный водоем был заполнен на одну треть.

Летом 2016 года на реконструкцию детского лагеря Виктория в Одессе выделили 22,2 млн грн и еще 11 млн грн на дополнительные работы. В списке работ значилась установка противопожарной системы. 

В результате пожара в лагере двое детей погибли, поиски еще одного продолжаются. Полиция расследует дело как нарушение требований пожарной безопасности.   

Предварительно, не сработала пожарная сигнализация и детей разбудил запах дыма. Причиной возгорания могла стать неисправная проводка.   

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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