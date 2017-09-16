Пожар в детском лагере в Одессе: найдено тело третьей жертвы

На месте пожара найден фрагмент человеческого тела

В полиции сообщили, что нашли на месте пожара в детском лагере Виктория в Одессе фрагмент тела. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"Примерно в 15:50 на месте пожара был обнаружен 3-й фрагмент человеческого тела", - сказано в сообщении.

Советник начальника Главного управления Нацполиции в области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook уточнил, что речь идет о третьей жертве трагедии.

"Нашли останки третьей жертвы трагедии, на пепелище", - написал он.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в лагере двое детей погибли, поиски еще одного продолжаются. Полиция расследует дело как нарушение требований пожарной безопасности.

В ГСЧС заявили, что звуко-световая противопожарная сигнализация в лагере во время пожара вечером 15 сентября была выключена.

Полиция задержала директора лагеря.

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