ОБСЕ зафиксировала 40 грузовиков боевиков недалеко от Донецка

По данным беспилотника ОБСЕ, военная техника террористов находится в зоне, где размещение тяжелого вооружения запрещено

Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал 40 грузовиков боевиков террористической организации ДНР в районе Калимиусского (бывшее Комсомольское, - ред.), которое находится в 42 километрах от временно оккупированного Донецка. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

"Мини-БПЛА СММ зафиксировал семь неподвижных бронетранспортеров (один БТР-60 и шесть типа МТ-ЛБ, - ред.) и более 40 неподвижных грузовиков военного типа, из которых один был укомплектован зенитной установкой (ЗУ-23, 23 мм, - ред.), в зоне, где размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено в соответствии с пунктом 5 меморандума от 19 сентября 2014 года", - отметили в пресс-службе.

15 сентября наблюдатели ОБСЕ зафиксировали колонны военной техники боевиков, которые находились в 15 км от Луганска, и наличие 175 танков.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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