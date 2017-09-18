В ГСЧС назвали наиболее вероятную причину пожара в детском лагере

Спасатели также перечислили факторы, которые усложнили задачу по ликвидации пожара

Наиболее вероятной причиной пожара в детском лагере Виктория в Одессе спасатели считают аварийный режим работы электроприборов в комнате воспитательницы в том же корпусе, где начался пожар. Об этом заявил начальник ГУ ГСЧС в области Виктор Федорчак в своем докладе на заседании оперативного штаба ГСЧС, сообщает Укринформ.

"Наиболее вероятной причиной пожара может быть аварийный режим работы электроприборов, которые находились в комнате №4 на первом этаже этого же корпуса - в комнате воспитательницы", - сказал Федорчак.

Он также перечислил факторы, которые усложнили спасателям задачу по ликвидации пожара.

По словам Федорчака, тушение пожара осложнялось поздним сообщением о нем, порывами ветра, невозможностью забора воды из пожарного водоема (был заполнен на треть), слабым давлением в пожарных гидрантах, наличием значительного количества деревянных зданий, значительным расстоянием до уличного противопожарного водоснабжения: пожарным пришлось прокладывать линию за пределы лагеря - длиной 800 метров.

15 сентября 2017 года поздно вечером в одесском детском лагере Виктория произошел пожар - загорелось деревянное здание одного из корпусов. Погибли две девочки, поиски еще одной продолжаются.

В ГСЧС заявили, что звуко-световая противопожарная сигнализация в лагере во время пожара вечером 15 сентября была выключена.

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