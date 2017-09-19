"Не раскисаю": заложник-блогер Асеев передал записку из Донецка

Матери узник боевиков написал, что "всегда знал - однажды наручники могут защелкнуться", и сообщил, что в тюрьме у террористов ДНР начал писать книгу

Похищенный и удерживаемый пророссийскими террористами в Донецке блогер Станислав Асеев (Васин) смог передать записку матери, в которой сообщил, что "не раскисает" и надеется на обмен. Об этом у себя в Facebook сообщил бывший народный депутат Егор Фирсов, который до похищения Асеева поддерживал с ним дружеские отношения.

"Через адвоката он передал своей матери записку. Приведу небольшую выдержку; те, кто читал Стаса, даже могут узнать стиль. "Все нормально - психологически не раскисаю. Занимаюсь спортом, даже бегаю на прогулках. Места мало, но я беру временем. Стараюсь представить себе набережную и вспомнить прежний маршрут. Вообще, воспоминания здесь - отдельный вид деятельности", - приводит политик слова заложника боевиков.

По словам Асеева, оставшись жить в оккупации и писать оттуда для украинских изданий и блогов под псевдонимом "Станислав Васин", он "всегда знал, что однажды наручники могут защелкнуться, потому отчасти был к этому готов". "Я сожалею лишь о том, что заставляю вас через все это проходить", - добавил он.

Фирсов отметил, что остальное в записке узника кремлевских марионеток "очень личное".

"Еще могу сказать, что Стас начал писать книгу. Много читает и попросил маму передать еще больше книг (в том числе и работы пленного ученого-религиоведа Козловского). Еще Стас просит поблагодарить всех, кто помогал распространить информацию о происходящем с ним. Все его надежды связаны только с обменом пленными. Ни на правосудие, ни на освобождение - шансов, как он считает, нет", - резюмировал экс-нардеп.

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Асеев - украинский журналист и блогер. Он исчез в начале июня 2017 года в Донецке. 5 июля международная правозащитная организация Amnesty International в Украине призвала боевиков в Донбассе раскрыть местонахождение пропавшего блогера, а ОБСЕ призвала немедленно освободить Асеева. Только в сентября оккупанты подтвердили, что он внесен в список на обмен.

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