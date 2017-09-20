В Одессе протестующие вошли в здание мэрии
20.09.2017 13:28
Мэр Одессы Труханов и депутаты покинули горсовет
Фото: dumskaya.net
Протестующие под зданием Городского совета Одессы зашли в здание. Об этом сообщает одесский ресурс Думская.
Часть оппозиционеров и журналистов, которых ранее не пускали в мэрию, вместе с прокурором Олегом Жученко сумели попасть внутрь.
Мэр Одессы Геннадий Труханов вместе с депутатами горсовета покинул сессионный зал и объявил бессрочный перерыв. "Продолжения сессии сегодня не будет",- сообщила пресс-секретарь муниципалитета Наталья Мальцева.
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