Их разыскивал Интерпол: двух иностранцев задержали пограничники
За прошедшие сутки пограничники в пунктах пропуска выявили двух иностранцев, которые находились в международном розыске. Об этом сообщает Госпогранслужба.
Вчера вечером во время пограничного контроля в пункте пропуска Борисполь на одного из пассажиров рейса Алматы - Киев произошло срабатывание базы данных Интерпола.
Им оказался гражданин Узбекистана, которого разыскивали правоохранительные органы страны.
Пограничники Белгород-Днестровского отряда в пункте пропуска Кучурган также выявили иностранца, который числился в базе данных Интерпола. Гражданина Молдовы разыскивали за нарушение закона.
Обоих нарушителей задержали и передали сотрудникам Нацполиции.
9 ноября в аэропорту Одессы пограничники задержали гражданина Турции, который находился в международном розыске.
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