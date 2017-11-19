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Их разыскивал Интерпол: двух иностранцев задержали пограничники

19.11.2017 11:13
Пограничники двух мужчин задержали и передали сотрудникам Нацполиции
Их разыскивал Интерпол: двух иностранцев задержали пограничники
Фото: dpsu.gov.ua

За прошедшие сутки пограничники в пунктах пропуска выявили двух иностранцев, которые находились в международном розыске. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Вчера вечером во время пограничного контроля в пункте пропуска Борисполь на одного из пассажиров рейса Алматы - Киев произошло срабатывание базы данных Интерпола.

Им оказался гражданин Узбекистана, которого разыскивали правоохранительные органы страны.

Пограничники Белгород-Днестровского отряда в пункте пропуска Кучурган также выявили иностранца, который числился в базе данных Интерпола. Гражданина Молдовы разыскивали за нарушение закона.

Обоих нарушителей задержали и передали сотрудникам Нацполиции.  

9 ноября в аэропорту Одессы пограничники задержали гражданина Турции, который находился в международном розыске.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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