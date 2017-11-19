Боевики пытаются вывести из строя видеокамеру возле ДФС - СЦКК

Боевики намерены лишить миссию возможности получать объективные данные о состоянии безопасности возле Донецкой фильтровальной станции

Контролируемые Россией боевики пытаются вывести из строя камеру видеонаблюдения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, установленной возле Донецкой фильтровальной станции, чтобы лишить миссию возможности получать объективные данные о состоянии безопасности. Об этом сообщает украинская сторона СЦКК.



"Вполне понятно почему боевики не хотят, чтобы на ДФС работала видеокамера СММ ОБСЕ. Просмотр видео после любого обстрела станции сразу докажет, что огонь велся именно с позиций НЗФ ОРДО, а также сразу заметны имитации обстрелов.", - говорится в сообщении .

Украинская сторона СЦКК отмечает, что в отчете миссии ОБСЕ, опубликованном 17 ноября, сказано, что 15 ночью и вечером 16 ноября видеокамера, установленная на ДФС, зафиксировала выстрел из станкового противотанкового гранатомета со стороны позиций боевиков и последующий взрыв в непосредственной близости от камеры.



10 ноября ремонтным бригадам удалось получить гарантии безопасности от подконтрольных России боевиков в Донбассе на время проведения работ по восстановлению дамбы фенольного завода в Торецке, которая находится на линии разграничения и была повреждена обстрелами.



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