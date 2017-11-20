В Киеве задержан дезертировавший в Крым командир артдивизиона

В СБУ говорят, что военный был на связи с ФСБ России, передавал оккупантам данные о силах антитеррористической операции и просил "убежища" в Крыму

В Киеве задержан дезертир - командир гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона, который в августе 2015 года самовольно оставил воинскую часть в Донецкой области и сбежал на территорию временно оккупированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Расследуя уголовное производство по ч. 4 ст. 407 УК (самовольное оставление в/ч или места службы, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке), оперативники спецслужбы установили, что в Крыму злоумышленник пытался получить временное убежище в так называемой "Республике Крым РФ".

Кроме того, утверждают в СБУ, дезертир находился на связи с сотрудниками ФСБ, которым передавал известную ему информацию о силах антитеррористической операции.

В ноябре военный конспиративно прибыл в Киев "для решения личных вопросов", пишет СБУ. Его задержали перед возвращением в Крым.

Фото: пресс-служба СБУ

Сейчас лейтенант передан Военной службе правопорядка для конвоирования в военную прокуратуру Донецкого гарнизона и избрания ему меры пресечения в виде ареста.

Если его вину докажут, то по упомянутой выше статье дезертиру грозит до 10 лет лишения свободы.

Читайте также: В Сумской области задержали дезертира с автоматом

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.