В Киеве задержан дезертировавший в Крым командир артдивизиона
В Киеве задержан дезертир - командир гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона, который в августе 2015 года самовольно оставил воинскую часть в Донецкой области и сбежал на территорию временно оккупированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Расследуя уголовное производство по ч. 4 ст. 407 УК (самовольное оставление в/ч или места службы, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке), оперативники спецслужбы установили, что в Крыму злоумышленник пытался получить временное убежище в так называемой "Республике Крым РФ".
Кроме того, утверждают в СБУ, дезертир находился на связи с сотрудниками ФСБ, которым передавал известную ему информацию о силах антитеррористической операции.
В ноябре военный конспиративно прибыл в Киев "для решения личных вопросов", пишет СБУ. Его задержали перед возвращением в Крым.
Фото: пресс-служба СБУ
Сейчас лейтенант передан Военной службе правопорядка для конвоирования в военную прокуратуру Донецкого гарнизона и избрания ему меры пресечения в виде ареста.
Если его вину докажут, то по упомянутой выше статье дезертиру грозит до 10 лет лишения свободы.
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