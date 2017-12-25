Новогоднее перемирие: в АТО не зафиксировано ни одного обстрела

В штабе сообщают, что с начала суток боевики ни разу не открывали огонь по позициям ВСУ

Впервые после начала новогоднего перемирия, о котором договорились во время встречи трехсторонней контактной группы в Минске, боевики ни разу не открывали огонь по позициям сил АТО. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.

Ранее сегодня представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сообщила, что обмен украинских заложников состоится 27 декабря.

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