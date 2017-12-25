Не продержались и дня: боевики снова обстреляли позиции ВСУ
25.12.2017 20:57
Ранее в штабе сообщали, что с начала суток со стороны террористов не было зафиксировано ни одного обстрела
Танк ВСУ (иллюстративное фото)
Сегодня около 19:00 боевики снова обстреляли позиции сил АТО, нарушая договоренности о новогоднем перемирии, сообщает пресс-центр штаба АТО.
В районе Павлополя из 120-мм минометов террористы выпустили пять мин по позициям ВСУ из временно оккупированного поселка Сосновское.
Ранее сегодня сообщалось, что в течение всего дня боевики ни разу не открывали огонь по позициям ВСУ.
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