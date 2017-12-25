В Одессе пьяный водитель пытался заехать на машине в супермаркет
В Одессе водитель автомобиля Peugeot нарушил правила и столкнулся с автомобилем Жигули, после чего разбил витрину магазина и пытался на автомобиле заехать в супермаркет. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Одессы.
Водитель автомобиля имел явные признаки алкогольного опьянения.
Фото: пресс-служба полиции
Фото: пресс-служба полиции
На 26-летнего мужчины составили протоколы за нарушение ПДД, повлекшее ДТП, управление в состоянии опьянения, оставление места дорожно-транспортного происшествия, управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления, а также изъяли водительское удостоверение.
На видео, опубликованном в сети, мужчина остановил автомобиль и полуголым бегал по проезжей части.
Видео: 7 канал
Ранее сегодня сообщалось, что в Одессе патрульная полиция задержала за пьяное вождение женщину, которая ехала в автомобиле с ребенком. Позже выяснилось, что она - заместительница начальника департамента предоставления административных услуг Одесского горсовета Диана Тирновенко.
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