Взятка в виде авто: чиновнице сельсовета объявили о подозрении
28.12.2017 03:26
Чиновница была задержана во время получения взятки в виде автомобиля и 5 тыс грн. Ее подозревают в "злоупотребрлении влиянием"
Фото: пресс-служба СБУ
Секретарю бюджетной комиссии одного из сельсоветов Киевской области объявили о подозрении в злоупотребрлении влиянием, сообщает пресс-служба СБУ.
27 декабря чиновница была задержана во время получения второй части взятки - автомобиля Volkswagen Sharan и пяти тысяч гривень. Неправомерную выгоду она требовала с предпринимателя за содействие в выдаче разрешения на установку МАФов.
Как уточнили в СБУ, задержана она была в Киеве возле станции метро Дорогожичи.
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