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В больницу Днепра авиацией доставили троих "тяжелых" военных

30.12.2017 04:14
Ночью 29 декабря в больницу имени Мечникова из зоны АТО авиацией доставили троих военных в тяжелом состоянии 19, 23 и 27 лет
В больницу Днепра авиацией доставили троих "тяжелых" военных
Иллюстративное фото: iStockGlobal Images Ukraine

В больницу имени Мечникова в Днепре из зоны АТО авиацией доставили троих военнослужащих в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Радио Свобода.

В сообщении говорится, что среди раненных, которых доставили ночью 29 декабря в больницу, 23-летний военный с поражением глаз, лица, шеи. Врачи пытаются спасти его зрение. 

О ранениях военных также рассказал на своей странице в Facebook главврач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

"Илье осколки повредили шею, гортань, лицо, правый глаз. Оторвало левую кисть", - сообщил он.

У другого 19-летнего военнослужащего открытая черепно-мозговая травма, он находится в сознании.

27-летний военный доставлен с самыми тяжелыми травмами. У него диагностировали сквозное ранение головы, с поражением костей черепа. Парень находится в коме.

"Александр получил сквозное пулевое ранение головы. Степень поражения головного мозга критична. После декомпрессионной трепанации он находится в коме, на аппаратном дыхании. Состояние удалось стабилизировать", - отметил Рыженко.

Радио Свобода пишет, что обстоятельства получения бойцами ранений медики не комментируют.

Также в четверг ночью советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа сообщила в Facebook, что в Днепр доставили шесть военнослужащих: двое из сектора Луганск, среди которых один с тяжелым ранением головы, а также четверо из Мариуполя, в числе которых один - с тяжелым минно-взрывным ранением находится на аппарате искусственного дыхания.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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