За неделю в АТО зафиксированы 14 беспилотников боевиков - ИС
30.12.2017 11:57
Два беспилотника Орлан-10 пролетали непосредственно над позициями обороны сил АТО. Один из них был уничтожен ВСУ
Фото: пресс-служба штаба АТО
За неделю в зоне проведения АТО были зафиксированы 14 беспилотных летательных аппарата боевиков, которые проводили разведку. Об этом сообщают информаторы группы военных экспертов Информационное сопротивление.
В том числе, зафиксированы два российских беспилотника Орлан-10, которые пролетали непосредственно над позициями обороны сил АТО. Один из них был уничтожен ВСУ.
Ранее сегодня сообщалось, что в результате прицельных обстрелов боевиков за сутки "новогоднего перемирия" на фронте погиб один украинский военный и двое получили ранения. ВСУ пришлось применять тяжелое оружие.
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