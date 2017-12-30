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За неделю в АТО зафиксированы 14 беспилотников боевиков - ИС

30.12.2017 11:57
Два беспилотника Орлан-10 пролетали непосредственно над позициями обороны сил АТО. Один из них был уничтожен ВСУ
За неделю в АТО зафиксированы 14 беспилотников боевиков - ИС
Фото: пресс-служба штаба АТО

За неделю в зоне проведения АТО были зафиксированы 14 беспилотных летательных аппарата боевиков, которые проводили разведку. Об этом сообщают информаторы группы военных экспертов Информационное сопротивление.

В том числе, зафиксированы два российских беспилотника Орлан-10, которые пролетали непосредственно над позициями обороны сил АТО. Один из них был уничтожен ВСУ.

Ранее сегодня сообщалось, что в результате прицельных обстрелов боевиков за сутки "новогоднего перемирия" на фронте погиб один украинский военный и двое получили ранения. ВСУ пришлось применять тяжелое оружие.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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