За неделю в АТО зафиксированы 14 беспилотников боевиков - ИС

Два беспилотника Орлан-10 пролетали непосредственно над позициями обороны сил АТО. Один из них был уничтожен ВСУ

За неделю в зоне проведения АТО были зафиксированы 14 беспилотных летательных аппарата боевиков, которые проводили разведку. Об этом сообщают информаторы группы военных экспертов Информационное сопротивление.

В том числе, зафиксированы два российских беспилотника Орлан-10, которые пролетали непосредственно над позициями обороны сил АТО. Один из них был уничтожен ВСУ.

Ранее сегодня сообщалось, что в результате прицельных обстрелов боевиков за сутки "новогоднего перемирия" на фронте погиб один украинский военный и двое получили ранения. ВСУ пришлось применять тяжелое оружие.

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