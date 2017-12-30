Шкиряк: С захватившим заложников в Харькове идут переговоры

По словам советника главы МВД, захвативший заложников в отделении Укрпочты в Харькове не исключает возможности сдаться силовикам





"Сейчас он не ведет себя агрессивно и общается с переговорщиками достаточно адекватно. Более того, по последней информации он не исключает возможности добровольно сдаться правоохранителям, на что мы и будем надеяться", - заявил он.





Сегодня, 30 декабря, в Харькове неизвестный мужчина захватил отделение Укрпочты с людьми внутри. По предварительной информации, захватчик напал на отделение с целью ограбления.





Около 18:00 спикер Нацполиции Ярослав Тракало сообщил , что из здания отделения во время переговоров с захватчиком удалось освободить трех женщин и двух детей в возрасте 11 и 13 лет; в заложниках у мужчины остаются еще четыре человека.





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С захватившим заложников в отделении Укрпочты мужчиной идут переговоры. Об этом заявил в эфире 112 канала советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.