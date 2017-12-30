Шкиряк: С захватившим заложников в Харькове идут переговоры
30.12.2017 19:20
По словам советника главы МВД, захвативший заложников в отделении Укрпочты в Харькове не исключает возможности сдаться силовикам
Зорян Шкиряк
С захватившим заложников в отделении Укрпочты мужчиной идут переговоры. Об этом заявил в эфире 112 канала советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.
"Сейчас он не ведет себя агрессивно и общается с переговорщиками достаточно адекватно. Более того, по последней информации он не исключает возможности добровольно сдаться правоохранителям, на что мы и будем надеяться", - заявил он.
Сегодня, 30 декабря, в Харькове неизвестный мужчина захватил отделение Укрпочты с людьми внутри. По предварительной информации, захватчик напал на отделение с целью ограбления.
Около 18:00 спикер Нацполиции Ярослав Тракало сообщил, что из здания отделения во время переговоров с захватчиком удалось освободить трех женщин и двух детей в возрасте 11 и 13 лет; в заложниках у мужчины остаются еще четыре человека.
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