Освобожденный в Харькове мальчик: В заложниках было семь человек
30.12.2017 19:47
По словам освобожденного ребенка, в заложниках в отделении Укрпочты изначально были семь человек, а захватчик говорит, что у него рак мозга
Скриншот - Youtube
Освобожденный из числа заложников в харьковском отделении Укрпочты Андрей Ремига рассказал, что в заложниках находилось семь человек. Об этом сообщает Украинская правда.
Мальчик сообщил, что захвативший заложников еще в 15:00 сказал, что всех отпустит. По его словам, в заложниках было семь человек. Затем мальчика освободили вместе с мамой и еще тремя заложниками.
По словам мальчика, захватчик требовал, чтобы его приказы выполнялись и в случае, если полицейские не будут его слушать, обещал взорвать взрывчатку. "Взрывчатка была в двух бутылках, в нее что-то положили и там горела синяя лампочка", - сказал Андрей Ремига.
"Он старый такой, говорил, что у него рак мозга", - описал мальчик мужчину, захватившего здание Укрпочты.
Сегодня, 30 декабря, в Харькове неизвестный мужчина захватил отделение Укрпочты с людьми внутри. По предварительной информации, захватчик напал на отделение с целью ограбления.
Около 18:00 спикер Нацполиции Ярослав Тракало сообщил, что из здания отделения во время переговоров с захватчиком удалось освободить трех женщин и двух детей в возрасте 11 и 13 лет; в заложниках у мужчины остаются еще четыре человека.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
09:00
-
29.12.17
19:25
-
29.12.17
18:01
-
29.12.17
18:20
-
29.12.17
14:15
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 40748
- 38822
- 32032
- 15495
- 14944
Спецпроекты
Новости партнеров