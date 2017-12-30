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Освобожденный в Харькове мальчик: В заложниках было семь человек

30.12.2017 19:47
По словам освобожденного ребенка, в заложниках в отделении Укрпочты изначально были семь человек, а захватчик говорит, что у него рак мозга
Освобожденный в Харькове мальчик: В заложниках было семь человек
Скриншот - Youtube
Освобожденный из числа заложников в харьковском отделении Укрпочты Андрей Ремига рассказал, что в заложниках находилось семь человек. Об этом сообщает Украинская правда.

Мальчик сообщил, что захвативший заложников еще в 15:00 сказал, что всех отпустит. По его словам, в заложниках было семь человек. Затем мальчика освободили вместе с мамой и еще тремя заложниками.

По словам мальчика, захватчик требовал, чтобы его приказы выполнялись и в случае, если полицейские не будут его слушать, обещал взорвать взрывчатку. "Взрывчатка была в двух бутылках, в нее что-то положили и там горела синяя лампочка", - сказал Андрей Ремига.

"Он старый такой, говорил, что у него рак мозга", - описал мальчик мужчину, захватившего здание Укрпочты.

Сегодня, 30 декабря, в Харькове неизвестный мужчина захватил отделение Укрпочты с людьми внутри. По предварительной информации, захватчик напал на отделение с целью ограбления.

Около 18:00 спикер Нацполиции Ярослав Тракало сообщил, что из здания отделения во время переговоров с захватчиком удалось освободить трех женщин и двух детей в возрасте 11 и 13 лет; в заложниках у мужчины остаются еще четыре человека.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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