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Заложники в Харькове освобождены, захватчик задержан

30.12.2017 20:35
В Национальной полиции сообщили, что в здание захваченного отделения Укрпочты в Харькове ворвался спецназ, все заложники освобождены
Заложники в Харькове освобождены, захватчик задержан
Захвативший заложников мужчина (фото - facebook.com/arsen.avakov.1)
Операция по освобождению заложников в отделении Укрпочты в Харькове завершена, все заложники освобождены. Об этом заявил глава Национальной полиции Сергей Князев, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"Задержали без потерь. Жертв и пострадавших нет", - сообщил он. 

В Twitter глава Национальной полиции добавил, что начальник криминальной полиции области предлагал захватившему заложников мужчине себя взамен заложников. "Во время переговоров с террористом начальник криминальной полиции области Вячеслав Давыденко предложил быть заложником взамен на детей и женщин. Служил в Луганске, сейчас честно служит в Харькове. Горжусь такими офицерами", - подчеркнул Князев.

По словам губернатора Харьковской области Юлии Светличной, сейчас с освобожденными заложниками будут работать психологи. "Блестящая спецоперация СБУ и МВД. Негодяй задержан и будет строго отвечать за свои действия.
Сейчас с освобожденными людьми и родственниками начинают работать психологи и медики", - отметила она в Facebook.

"Оперативники уголовного розыска Нацполиции только что локализовали преступника, взявшего в заложники людей в Харькове. Благодарю за службу!", - сообщил в Facebook глава МВД Арсен Аваков.

Захватившего заложников мужчину могут посадить в тюрьму на 15 лет.

Сегодня, 30 декабря, в Харькове неизвестный мужчина захватил отделение Укрпочты с людьми внутри. По предварительной информации, захватчик напал на отделение с целью ограбления.

Около 18:00 спикер Нацполиции Ярослав Тракало сообщил, что из здания отделения во время переговоров с захватчиком удалось освободить трех женщин и двух детей в возрасте 11 и 13 лет; в заложниках у мужчины остаются еще четыре человека.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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