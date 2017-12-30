Заложники в Харькове освобождены, захватчик задержан

В Национальной полиции сообщили, что в здание захваченного отделения Укрпочты в Харькове ворвался спецназ, все заложники освобождены

Операция по освобождению заложников в отделении Укрпочты в Харькове завершена, все заложники освобождены. Об этом заявил глава Национальной полиции Сергей Князев, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.





"Задержали без потерь. Жертв и пострадавших нет", - сообщил он.





Twitter глава Национальной полиции добавил, что начальник криминальной полиции области предлагал захватившему заложников мужчине себя взамен заложников. "Во время переговоров с террористом начальник криминальной полиции области Вячеслав Давыденко предложил быть заложником взамен на детей и женщин. Служил в Луганске, сейчас честно служит в Харькове. Горжусь такими офицерами", - подчеркнул Князев.





По словам губернатора Харьковской области Юлии Светличной, сейчас с освобожденными заложниками будут работать психологи. "Блестящая спецоперация СБУ и МВД. Негодяй задержан и будет строго отвечать за свои действия.

Сейчас с освобожденными людьми и родственниками начинают работать психологи и медики", - отметила она в Facebook





"Оперативники уголовного розыска Нацполиции только что локализовали преступника, взявшего в заложники людей в Харькове. Благодарю за службу!", - сообщил в Facebook глава МВД Арсен Аваков





Захватившего заложников мужчину могут посадить в тюрьму на 15 лет.





Сегодня, 30 декабря, в Харькове неизвестный мужчина захватил отделение Укрпочты с людьми внутри. По предварительной информации, захватчик напал на отделение с целью ограбления.

Около 18:00 спикер Нацполиции Ярослав Тракало сообщил , что из здания отделения во время переговоров с захватчиком удалось освободить трех женщин и двух детей в возрасте 11 и 13 лет; в заложниках у мужчины остаются еще четыре человека.





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