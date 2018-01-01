Под Киевом нашли тело юристки: вела в суде дело о гибели сестры

Ирина Ноздровская пропала 29 декабря 2017 года. Полиция расследует происшествие как умышленное убийство

В Вышгородском районе Киевской области нашли тело правозащитницы Ирины Ноздровской, которая пропала три дня назад. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

В сообщении ГУНП в Киевской области имя погибшей не называется, однако в Facebook Вышгородского отдела полиции уточняется, что речь идет о Ноздровской.

Согласно сообщению, тело 38-летней жительницы села Демидов было найдено сегодня, 1 января, в местной реке.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа под руководством начальника полиции Киевской области Дмитрия Ценова.

Тело погибшей будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины и обстоятельств смерти. По данному факту открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство".

По информации Вышгородского отдела полиции, связь с Ноздровской оборвалась 29 декабря 2017 года, 30 декабря она была объявлена в розыск.

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Народный депутат Мустафа Найем в своем Facebook рассказал, что Ноздровская, юрист по образованию, долгое время добивалась в суде реального наказания для Дмитрия Россошанского - племянника главы Вышгородского райсуда, который в сентябре 2015 года на автомобиле, будучи в состоянии наркотического опьянения, сбил насмерть ее сестру.

В итоге в июне 2017-го виновника ДТП приговорили к семи годам тюрьмы. А 27 декабря апелляционный суд отказался освободить Россошанского по амнистии и отправил дело в первую инстанцию.

По словам Найема, все это время родственники подсудимого неоднократно угрожали Ноздровской.

В декабре 2017 года в Великой Новоселке Донецкой области жестоко убили семью - супругов и их сына.

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