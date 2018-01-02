Убийство Ноздровской: у полиции есть версии причин преступления

В главке Нацполиции Киевской области заявили, что по делу об убийстве адвоката Ирины Ноздровской были допрошены около полусотни человек

Следствие отрабатывает все версии в деле об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской. Об этом в эфире канала 112 Украина заявил спикер ГУ Нацполиции в Киевской области Николай Жукович.

По его словам, "есть версии" причин убийства, однако Нацполиция пока не будет их все озвучивать.

"Они связаны с ее профессиональной деятельностью. Это возможно связано с тем, что ей… угрожали. Все версии мы отрабатываем, проверяем, ничего не оставляем без контроля", - подчеркнул Жукович.

Он добавил, что оперативники допросили уже около 50 человек.

Отвечая на вопрос о результатах вскрытия, Жукович сказал: "У нас еще нет результатов судебно-медицинской экспертизы, чтобы четко сказать, от чего наступила смерть". Спикер добавил, что будет проведено несколько экспертиз.

"Мы будем проводить ряд следственных действий с вещами погибшей, с некоторыми вещами, которые могут быть у свидетелей. Это работа следователя. Мы будем обращаться в суд, чтобы получить временный доступ к вещам. И в рамках расследования будем проводить экспертизы. Это все процессуальные действия, которые должны делать правоохранители", - отметил Жукович.

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1 января сообщалось, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело Ноздровской, которая пропала несколько дней назад.

По данному факту открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство". По информации Вышгородского отдела полиции, связь с Ноздровской оборвалась 29 декабря 2017 года, 30 декабря она была объявлена в розыск.

Ноздровская долгое время добивалась в суде реального наказания для Дмитрия Россошанского - племянника главы Вышгородского райсуда, который в сентябре 2015 года на автомобиле, будучи в состоянии наркотического опьянения, сбил насмерть ее сестру. В итоге в июне 2017-го виновника ДТП приговорили к семи годам тюрьмы. А 27 декабря апелляционный суд отказался освободить Россошанского по амнистии и отправил дело в первую инстанцию.

Позже бывшего жениха убитой Ноздровской вызвали на допрос.

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