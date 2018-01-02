Дочь Ноздровской рассказала, кто угрожал ее матери

По ее словам, семье угрожал сосед - друг Дмитрия Россошанского

18-летняя дочь погибшей правозащитницы Ирины Ноздровской заявила, что ее матери угрожал сосед - друг Дмитрия Россошанского, который в сентябре 2015 года на автомобиле сбил сестру Ноздровской. Об этом Анастасия Ноздровская рассказала журналисту ТСН.

"Это может быть месть. Ее держали, а потом вены перерезали и сбросили в реку. Они хотели, чтобы она подписала документы, что не имеет к ним никаких претензий", - сказала Анастасия.

По ее словам, семье угрожал сосед.

"От него угрозы поступали постоянно. Это, выходит, наш сосед. Он сидел в тюрьме. Он угрожает моим родителям, потому что его друг - Россошанский", - говорит девушка.

При этом сосед утверждает, что последний раз видел Ноздровскую на заседании суда, когда его приятеля отправили в СИЗО. "29-го или 27-го числа на суде был. В последний раз ее видел", - сказал он.

Дочь правозащитницы говорит, что тех, кого она подозревает, полиция не допрашивала.

1 января сообщалось, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело Ноздровской, которая пропала несколько дней назад.

По данному факту открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство". По информации Вышгородского отдела полиции, связь с Ноздровской оборвалась 29 декабря 2017 года, 30 декабря она была объявлена в розыск.

Ноздровская долгое время добивалась в суде реального наказания для Дмитрия Россошанского - племянника главы Вышгородского райсуда, который в сентябре 2015 года на автомобиле, будучи в состоянии наркотического опьянения, сбил насмерть ее сестру. В итоге в июне 2017-го виновника ДТП приговорили к семи годам тюрьмы. А 27 декабря апелляционный суд отказался освободить Россошанского по амнистии и отправил дело в первую инстанцию.

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